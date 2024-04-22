Когда состоится новый "Рамштайн": ответ Минобороны Нидерландов

Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится уже на этой неделе. Она запланирована на 26 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.
Во время разговора с журналистами она уточнила, что уже в эту пятницу состоится встреча в формате "Рамштайн".
Также глава Минобороны Нидерландов объяснила, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить в Украине. Для этого нужно предоставлять Вооруженным силам Украины оружие и боеприпасы, а также оказывать финансовую поддержку.
По ее словам, в этом процессе необходимо участвовать всем.
19 марта состоялась 20-я юбилейная встреча Контактной группы по вопросам военной помощи Украине. Тогда ее лично проводил глава Пентагона Ллойд Остин.
На ней обсуждались срочные нужды Сил обороны в оружии, а также анонсировали новые пакеты помощи. Об итогах двадцатого "Рамштайна" читайте в материале РБК-Украина.
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