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Когда состоится новый "Рамштайн": ответ Минобороны Нидерландов

Архивное фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится уже на этой неделе. Она запланирована на 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

Во время разговора с журналистами она уточнила, что уже в эту пятницу состоится встреча в формате "Рамштайн".

Также глава Минобороны Нидерландов объяснила, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить в Украине. Для этого нужно предоставлять Вооруженным силам Украины оружие и боеприпасы, а также оказывать финансовую поддержку. 

По ее словам, в этом процессе необходимо участвовать всем. 

Последняя встреча в формате "Рамштайн"

19 марта состоялась 20-я юбилейная встреча Контактной группы по вопросам военной помощи Украине. Тогда ее лично проводил глава Пентагона Ллойд Остин.

На ней обсуждались срочные нужды Сил обороны в оружии, а также анонсировали новые пакеты помощи. Об итогах двадцатого "Рамштайна" читайте в материале РБК-Украина.

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