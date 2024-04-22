Когда состоится новый "Рамштайн": ответ Минобороны Нидерландов

Во время разговора с журналистами она уточнила, что уже в эту пятницу состоится встреча в формате "Рамштайн".

Также глава Минобороны Нидерландов объяснила, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить в Украине. Для этого нужно предоставлять Вооруженным силам Украины оружие и боеприпасы, а также оказывать финансовую поддержку.

По ее словам, в этом процессе необходимо участвовать всем.