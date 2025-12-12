Коли відбудеться наступний "Рамштайн": РБК-Україна дізналося дату

Формат "Рамштайн"

Нагадаємо, формат "Рамштайн" - це міжнародна контактна група з оборони України, створена у квітні 2022 року як платформа координації військової допомоги Україні у відбитті російської агресії.

Вона об'єднує понад 50 держав, включно з країнами НАТО, ЄС і союзниками з інших регіонів, які регулярно збираються для обговорення поточних потреб України, аналізу ситуації на фронті та узгодження поставок озброєння, техніки та іншого критично важливого обладнання.

За даними Міноборони України, станом на вересень цього року союзники передали Україні допомогу на суму понад 145 млрд доларів, що дало змогу ЗСУ отримати сучасні ППО-системи, винищувачі F-16, танки, бронетехніку, артилерійські снаряди та інші ключові ресурси для протидії російському вторгненню.

У 2025 році формат продовжує активно функціонувати: засідання відбуваються під головуванням Великої Британії та Німеччини, а не США, як це було за адміністрації Джо Байдена.

До слова, 14 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про те, що нова зустріч у форматі "Рамштайн" була запланована на 3 грудня. Чому саме її перенесли - поки що невідомо.