Суспільство Освіта Гроші Зміни

Коли Великдень у 2026 році: точна дата свята

Коли святкувати Великдень у 2026 році - важливе питання вже зараз (фото: Ukrinform/NurPhoto/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Великдень - надзвичайно важливе для багатьох українців свято, традиції якого передаються із покоління в покоління. Тому вже зараз дехто може цікавитись тим, на яку дату припадає Світле Христове Воскресіння у 2026 році.

Докладніше про те, в який день ПЦУ буде відзначати свято Великодня у 2026 році (за чинним церковним календарем), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли українці святкуватимуть Великдень у 2026 році

Сьогодні Православна Церква України керується новоюліанським календарем, на який перейшла ще у 2023 році.

Вважається, що він:

  • більш досконалий, ніж юліанський;
  • суттєво точніший (ближчий до астрономічних подій), ніж григоріанський.

При цьому для обчислення дати Світлого Христового Воскресіння всі християни користуються головним правилом: Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (умовно 21 березня).

Раніше у прес-службі ПЦУ зауважили також, що дата святкування Великодня є спільною і для тих, хто дотримується так званого "старого" стилю (юліанського календаря), і для тих, хто живе за "новим" стилем (новоюліанським календарем).

"Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков", - пояснили вірянам.

При цьому православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії, тому не завжди святкують цю важливу подію в один день.

В цілому ж для того, щоб вірянам ПЦУ швидко дізнатись актуальну дату свята, достатньо просто скористатись офіційним церковним календарем на наступний рік.

Згідно з ним, Світле Христове Воскресіння (Пасха або Великдень) припадає у 2026 році на неділю, 12 квітня.

Православний церковний календар на 2026 рік (ілюстрація: pomisna.info)

Варто зазначити, що офіційний церковний календар ПЦУ та богослужбові вказівки на 2026 рік у Київській Митрополії вийшли друком ще наприкінці вересня 2025 року.

У прес-службі ПЦУ нагадали, що календар традиційно містить:

  • інформацію про церковні свята та пости;
  • загальні й щоденні богослужбові відомості;
  • абетковий покажчик чоловічих і жіночих імен святих;
  • довідник про Київську Митрополію, Синодальні установи, єпархії, заклади духовної освіти;
  • фотолітопис життя автокефальної Української Православної Церкви.

ПЦУ керуються новоюліанським календарем (ілюстрація: pomisna.info)

Нагадаємо, раніше ПЦУ пояснила, чи правдиве твердження про те, що "у великі свята не можна розпочинати нових справ".

Крім того, ми розповідали, чим особливий Різдвяний піст і як потрібно поводитись у цей період кожному українцю (в тому числі дітям, вагітним, військовослужбовцям або хворим людям).

Читайте також про найважливіші дні й церковні свята в грудні 2025 року (повний список за новим календарем).

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2026, прес-служба Православної Церкви України у Facebook, офіційний портал ПЦУ.

