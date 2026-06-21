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Коли вдарить +33, а коли пройдуть дощі: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

18:30 21.06.2026 Нд
2 хв
Які погоду очікувати наступного тижня?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень (Getty Images)

Упродовж останнього тижня червня в Україні переважатиме комфортна літня погода, хоча місцями можливі дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 22 червня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +26 до +30 градусів;
  • у східних областях - від +24 до +30 градусів;
  • у центральних областях - від +26 до +30 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +31 градусів;
  • у західних областях - від +26 до +32 градусів.

У вівторок, 23 червня, невеликі дощі прогнозують майже по всій країні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +24 до +27 градусів;
  • у східних областях - від +26 до +30 градусів;
  • у центральних областях - від +23 до +29 градусів;
  • у південних областях - від +25 до +31 градусів;
  • у західних областях - від +23 до +29 градусів.

У середу, 24 червня, дощитиме лише на півдні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +23 до +29 градусів;
  • у східних областях - від +26 до +30 градусів;
  • у центральних областях - від +25 до +29 градусів;
  • у південних областях - від +24 до +31 градусів;
  • у західних областях - від +24 до +29 градусів.

У четвер, 25 червня, в Україні буде сонячно. Невеликі дощі пройдуть по всій країні, окрім заходу. Температура трохи впаде.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +21 до +26 градусів;
  • у східних областях - від +22 до +28 градусів;
  • у центральних областях - від +23 до +27 градусів;
  • у південних областях - від +25 до +29 градусів;
  • у західних областях - від +24 до +30 градусів.

У п'ятницю, 26 червня, в Україні дощитиме лише у низці регіонів. На заході буде спекотно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +22 до +26 градусів;
  • у східних областях - від +21 до +27 градусів;
  • у центральних областях - від +24 до +28 градусів;
  • у південних областях - від +25 до +30 градусів;
  • у західних областях - від +26 до +33 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур варто очікувати в Україні найближчими днями.

Також РБК-Україна писало про наслідки глобальних кліматичних змін для України.

А в Укргідрометцентрі пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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