Коли вдарить +33, а коли пройдуть дощі: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

Упродовж останнього тижня червня в Україні переважатиме комфортна літня погода, хоча місцями можливі дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 22 червня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 23 червня, невеликі дощі прогнозують майже по всій країні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 24 червня, дощитиме лише на півдні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 25 червня, в Україні буде сонячно. Невеликі дощі пройдуть по всій країні, окрім заходу. Температура трохи впаде.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 26 червня, в Україні дощитиме лише у низці регіонів. На заході буде спекотно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, яких максимальних температур варто очікувати в Україні найближчими днями.
Також РБК-Україна писало про наслідки глобальних кліматичних змін для України.
А в Укргідрометцентрі пояснили, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.