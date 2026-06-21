Когда ударит +33, а когда пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В понедельник, 22 июня, в Украине прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем в Украине, за исключением юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +26 до +30 градусов;

в восточных областях - от +24 до +30 градусов;

в центральных областях - от +26 до +30 градусов;

в южных областях - от +24 до +31 градуса;

в западных областях - от +26 до +32 градусов.

Во вторник, 23 июня, небольшие дожди прогнозируются почти по всей стране.

Дневная температура составит:

в северных областях - от +24 до +27 градусов;

в восточных областях - от +26 до +30 градусов;

в центральных областях - от +23 до +29 градусов;

в южных областях - от +25 до +31 градуса;

в западных областях - от +23 до +29 градусов.

В среду, 24 июня, дожди пройдут только на юге.

Дневная температура составит:

в северных областях - от +23 до +29 градусов;

в восточных областях - от +26 до +30 градусов;

в центральных областях - от +25 до +29 градусов;

в южных областях - от +24 до +31 градуса;

в западных областях - от +24 до +29 градусов.

В четверг, 25 июня, в Украине будет солнечно. Небольшие дожди пройдут по всей стране, кроме запада. Температура немного снизится.

Днем столбики термометров покажут:

в северных областях - от +21 до +26 градусов;

в восточных областях - от +22 до +28 градусов;

в центральных областях - от +23 до +27 градусов;

в южных областях - от +25 до +29 градусов;

в западных областях - от +24 до +30 градусов.

В пятницу, 26 июня, в Украине дожди пройдут лишь в ряде регионов. На западе будет жарко.

Дневная температура составит: