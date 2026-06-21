Когда ударит +33, а когда пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В течение последней недели июня в Украине будет преобладать комфортная летняя погода, хотя местами возможны дожди и грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 22 июня, в Украине прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем в Украине, за исключением юга и юго-востока, кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 23 июня, небольшие дожди прогнозируются почти по всей стране.
Дневная температура составит:
В среду, 24 июня, дожди пройдут только на юге.
Дневная температура составит:
В четверг, 25 июня, в Украине будет солнечно. Небольшие дожди пройдут по всей стране, кроме запада. Температура немного снизится.
Днем столбики термометров покажут:
В пятницу, 26 июня, в Украине дожди пройдут лишь в ряде регионов. На западе будет жарко.
Дневная температура составит:
Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, каких максимальных температур следует ожидать в Украине в ближайшие дни.
Также РБК-Украина писало о последствиях глобальных климатических изменений для Украины.
А в Укргидрометцентре объяснили, как на самом деле работают синоптики и составляются прогнозы погоды.