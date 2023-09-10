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Коли варто приймати йодид калію у разі радіаційної аварії: пояснення МОЗ

Фото: Коли варто приймати йодид калію у разі радіаційної аварії: пояснення МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Приймання йодиду калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це, зі свого боку, знижує ризик розвитку раку органу чи інших захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Йодид калію - це сіль, схожа на кухонну. У аптеках він найчастіше продається у формі таблеток. Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань", - пише пресслужба. 

Зазначається, що йодид калію не захищає від радіації, однак захищає щитоподібну залозу від радіоактивного йоду. Захистити себе можна лише у разі дотримання трьох основних правил: 

  • перебування в укритті; 

  • слідкування за офіційною інформацією; 

  • виконання вказівок органів влади. 

Зокрема приймати йодид калію необхідно лише у разі вказівки з боку органів влади чи ДСНС. 

"Приймати йодид калію наперед без потреби - недопустимо. Це може нашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу", - зауважили в МОЗ. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація продовжує ігнорувати усі закони й правила ведення війни, у зв'язку з чим ризик теракту на ЗАЕС залишається. Агентство розповідало як діяти у разі радіаційної аварії.

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Мінстерство охорони здоров'я України