Коли варто приймати йодид калію у разі радіаційної аварії: пояснення МОЗ

"Йодид калію - це сіль, схожа на кухонну. У аптеках він найчастіше продається у формі таблеток. Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань", - пише пресслужба.

Зазначається, що йодид калію не захищає від радіації, однак захищає щитоподібну залозу від радіоактивного йоду. Захистити себе можна лише у разі дотримання трьох основних правил:

перебування в укритті;

слідкування за офіційною інформацією;

виконання вказівок органів влади.

Зокрема приймати йодид калію необхідно лише у разі вказівки з боку органів влади чи ДСНС.

"Приймати йодид калію наперед без потреби - недопустимо. Це може нашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу", - зауважили в МОЗ.