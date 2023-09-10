Когда следует принимать йодид калия в случае радиационной аварии: объяснение Минздрава

"Йодид калия - это соль, похожая на поваренную. В аптеках он чаще всего продается в форме таблеток. Если его принимать вовремя и в определенной дозировке, йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что йодид калия не защищает от радиации, однако защищает щитовидную железу от радиоактивного йода. Защитить себя можно только в случае соблюдения трех основных правил:

пребывание в укрытии;

слежение за официальной информацией;

выполнения указаний органов власти.

В частности принимать йодид калия необходимо только в случае указания со стороны органов власти или ГСЧС.

"Принимать йодид калия заранее без надобности - недопустимо. Это может навредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла", - отметили в Минздраве.