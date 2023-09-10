ua en ru
Нд, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли варто приймати йодид калію у разі радіаційної аварії: пояснення МОЗ

Неділя 10 вересня 2023 11:54
UA EN RU
Коли варто приймати йодид калію у разі радіаційної аварії: пояснення МОЗ Фото: Коли варто приймати йодид калію у разі радіаційної аварії: пояснення МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Приймання йодиду калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це, зі свого боку, знижує ризик розвитку раку органу чи інших захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Йодид калію - це сіль, схожа на кухонну. У аптеках він найчастіше продається у формі таблеток. Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань", - пише пресслужба.

Зазначається, що йодид калію не захищає від радіації, однак захищає щитоподібну залозу від радіоактивного йоду. Захистити себе можна лише у разі дотримання трьох основних правил:

  • перебування в укритті;

  • слідкування за офіційною інформацією;

  • виконання вказівок органів влади.

Зокрема приймати йодид калію необхідно лише у разі вказівки з боку органів влади чи ДСНС.

"Приймати йодид калію наперед без потреби - недопустимо. Це може нашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу", - зауважили в МОЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація продовжує ігнорувати усі закони й правила ведення війни, у зв'язку з чим ризик теракту на ЗАЕС залишається. Агентство розповідало як діяти у разі радіаційної аварії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку, - Буданов
Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку, - Буданов
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає