Коли варто приймати йодид калію у разі радіаційної аварії: пояснення МОЗ
Приймання йодиду калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це, зі свого боку, знижує ризик розвитку раку органу чи інших захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Йодид калію - це сіль, схожа на кухонну. У аптеках він найчастіше продається у формі таблеток. Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань", - пише пресслужба.
Зазначається, що йодид калію не захищає від радіації, однак захищає щитоподібну залозу від радіоактивного йоду. Захистити себе можна лише у разі дотримання трьох основних правил:
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перебування в укритті;
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слідкування за офіційною інформацією;
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виконання вказівок органів влади.
Зокрема приймати йодид калію необхідно лише у разі вказівки з боку органів влади чи ДСНС.
"Приймати йодид калію наперед без потреби - недопустимо. Це може нашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу", - зауважили в МОЗ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація продовжує ігнорувати усі закони й правила ведення війни, у зв'язку з чим ризик теракту на ЗАЕС залишається. Агентство розповідало як діяти у разі радіаційної аварії.
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