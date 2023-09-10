Когда следует принимать йодид калия в случае радиационной аварии: объяснение Минздрава
Прием йодида калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это, в свою очередь, снижает риск развития рака органа или других заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Йодид калия - это соль, похожая на поваренную. В аптеках он чаще всего продается в форме таблеток. Если его принимать вовремя и в определенной дозировке, йодид калия блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что йодид калия не защищает от радиации, однако защищает щитовидную железу от радиоактивного йода. Защитить себя можно только в случае соблюдения трех основных правил:
- пребывание в укрытии;
- слежение за официальной информацией;
- выполнения указаний органов власти.
В частности принимать йодид калия необходимо только в случае указания со стороны органов власти или ГСЧС.
"Принимать йодид калия заранее без надобности - недопустимо. Это может навредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется однократно. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла", - отметили в Минздраве.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация продолжает игнорировать все законы и правила ведения войны, из-за чего риск теракта на ЗАЭС остается. Агентство рассказывало как действовать в случае радиационной аварии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.