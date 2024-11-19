Коли варто очікувати санкції проти "Росатому": відповідь з ОП

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Зараз "Росатом" в плані перспектив санкціонування виглядає краще, ніж півтора-два роки тому. Але все одно я не можу сказати, що, наприклад, наступний санкційний пакет може містити санкції відносно "Росатому", - сказав він.

Власюк додав, що питання накладання санкцій на атомну галузь РФ йде "дуже важко".

"І тут навіть не питання доходу "Росатому", а питання залежності. Вас - ЄС - влаштовує мати таку тривалу делікатну співпрацю з "Росатомом" на фоні того, що відбувається в російській зовнішній політиці? З іншого боку, Росія націоналізувала активи ваших підприємств, які були на її території. Для вас це нормально? Так що є питання до наших партнерів з приводу їх нерішучості", - зазначив він.