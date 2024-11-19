Когда следует ожидать санкции против "Росатома": ответ из ОП
В ближайшее время не стоит ожидать санкций против российской компании "Росатом". Поскольку введение ограничений идет очень трудно.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.
"Сейчас "Росатом" в плане перспектив санкционирования выглядит лучше, чем полтора-два года назад. Но все равно я не могу сказать, что, например, следующий санкционный пакет может содержать санкции в отношении "Росатома", - сказал он.
Власюк добавил, что вопрос наложения санкций на атомную отрасль РФ идет "очень тяжело".
"И здесь даже не вопрос дохода "Росатома", а вопрос зависимости. Вас - ЕС - устраивает иметь такое длительное деликатное сотрудничество с "Росатомом" на фоне того, что происходит в российской внешней политике? С другой стороны, Россия национализировала активы ваших предприятий, которые были на ее территории. Для вас это нормально? Так что есть вопросы к нашим партнерам по поводу их нерешительности", - отметил он.
Росатом
"Росатом" - российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.
В структуру холдинга входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские учреждения и атомный ледокольный флот. Также "Росатом" осуществляет управление атомными электростанциями в России, в том числе оккупированной Запорожской АЭС.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что введение санкций против "Росатома" оказало бы значительное влияние на экономику России.
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