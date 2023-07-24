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Коли українські пілоти розпочнуть навчання на F-16: відповідь Резнікова

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 вже у серпні. Попри це остаточний список країн, де будуть навчання, ще узгоджується.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він також зазначив, що навчання використання нових літаків триватиме щонайменше 6 місяців, і що Україні все ще необхідно модернізувати деяку інфраструктуру для винищувачів.

Резніков додав, що за його оптимістичними прогнозами, до весни наступного року пілоти зможуть експлуатувати F-16 у небі над Україною.

Навчання, яке, за словами Резнікова, швидше за все, пройде у Данії та Нідерландах, а також, можливо, у Британії чи Польщі, обов'язково включатиме інтенсивні заняття для технічних фахівців.

Міністр оборони України наголосив, що технічне обслуговування сучасних літаків – це серйозне завдання. Зазначається, що програми навчання можуть бути поділені між країнами, але остаточні плани досі допрацьовуються.

Під час інтерв'ю міністр також пожартував, що група з 11 країн, які зобов'язалися допомагати Україні у підготовці пілотів на F-16, називає себе "11 друзів Оушена" за аналогією до популярного фільму.

F-16 для України

Україна вже кілька місяців веде інтенсивні переговори щодо отримання сучасних винищувачів F-16. На саміті НАТО у Вільнюсі союзники офіційно оголосили про створення авіаційної коаліції. Нідерланди, Данія та Румунія офіційно підтвердили, що навчатимуть українських пілотів.

Україна чекає, коли перша група пілотів відбуде на навчання, яке, ймовірно, розпочнеться у Данії. Раніше у Білому домі заявили, що Україна може отримати F-16 цього року. Але США вважають, що це кардинально не змінить ситуації на полі бою.

До того ж, днями радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що США розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже за кілька тижнів.

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