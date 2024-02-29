Коли в Україні зможуть провести перепис населення: відповідь голови Держстату

"Держстат буде наполягати на проведені перепис", - сказав він та нагадав, що перепис мав відбутися у 2023 році, але законом було встановлено, що перепис не проводиться протягом воєнного стану і протягом 6 місяців після його закінчення.

Як зазначив голова Держстату, "до закінчення воєнного стану у нас будуть відбуватися обстріли, безконтрольні міграційні процеси", а за міжнародними рекомендаціями, взагалі перепис не рекомендується проводити в період певних нестабільностей і період масових міграційних процесів.

"Тому під час війни важко спрогнозувати будь-що. Проте ми готуємось до того, щоб проводити перепис з використанням даних, які містяться в реєстрах", - сказав він.

Комбінований метод

Вернер не береться сказати, який і коли буде перепис населення, тому Держстат буде вносити пропозиції залежно від того, коли закінчиться воєнний стан, від стану реєстрів, від стану економіки.

"Скоріш за все це буде комбінований метод, з максимальним залученням до перепису людей шляхом заповнення відповідної переписної документації через мережу інтернет та використанням наявних даних в реєстрах. І лише там, де це неможливо, проведення обходу населення. Наприклад, людина не має доступу до інтернету або з певних причин не може заповнити переписну документацію", - розповів голова Держстату.

На його думку, відновлення України взагалі неможливо без отримання об'єктивної інформації щодо населення, і Держстат не бачить іншого об'єктивного варіанту, ніж проведення перепису.

Водночас дані в реєстрах поки що неповні, потрібно провести їх верифікацію. Держстат буде використовувати ці дані і робити з них базу, але з першого разу провести перепис виключно за реєстрами не вдасться, повідомив він.

"Найімовірніше, нам доведеться робити традиційний перепис за комбінованим варіантом - інтернет-раунд, дані реєстрів і плюс традиційний раунд (обхід). Ми будемо агітувати, щоб люди переписалися через інтернет. Але розуміємо, перепишуться не всі і переписувачі мають пройти за адресами, щоб переписати решту населення для отримання об’єктивних даних", - констатував Вернер.

Перепис населення

Нагадаємо, останній перепис населення провели у 2021 році. Запланований на 2011 рік перепис рішенням Кабінету міністрів було перенесено на два роки через брак коштів. У 2013 його також відтермінували - спочатку на 2016 рік, а потім через російську військову агресію - вже на 2020 рік.

У 2021 році президент Володимир Зеленський заявляв, що буде проведений перепис населення України в лютому 2023 року. Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну від таких планів довелося відмовитися.