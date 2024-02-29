Когда в Украине смогут провести перепись населения: ответ главы Госстата

"Госстат будет настаивать на проведенной переписи", - сказал он и напомнил, что перепись должна была пройти в 2023 году, но законом было установлено, что перепись не проводится в течение военного положения и в течение 6 месяцев после ее окончания.

Как отметил глава Госстата, "до окончания военного положения у нас будут происходить обстрелы, бесконтрольные миграционные процессы", а по международным рекомендациям вообще перепись не рекомендуется проводить в период определенных нестабильностей и период массовых миграционных процессов.

"Поэтому во время войны трудно спрогнозировать что угодно. Однако мы готовимся к тому, чтобы проводить перепись с использованием данных, содержащихся в реестрах", - сказал он.

Комбинированный метод

Вернер не берется сказать, какая и когда будет перепись населения, поэтому Госстат будет вносить предложения в зависимости от того, когда закончится военное положение, от состояния реестров, от состояния экономики.

"Скорее всего, это будет комбинированный метод, с максимальным привлечением к переписи людей путем заполнения соответствующей переписной документации через сеть интернет и использованием имеющихся данных в реестрах. И только там, где это невозможно, проведение обхода населения. Например, человек не имеет доступа к интернету или по определенным причинам не может заполнить переписную документацию", - рассказал глава Госстата.

По его мнению, восстановление Украины вообще невозможно без получения объективной информации о населении, и Госстат не видит иного объективного варианта, чем проведение переписи.

В то же время, данные в реестрах пока неполные, нужно провести их верификацию. Госстат будет использовать эти данные и делать из них базу, но с первого раза провести перепись исключительно по реестрам не удастся, сообщил он.

"Вероятнее всего, нам придется делать традиционную перепись по комбинированному варианту - интернет-раунд, данные реестров и плюс традиционный раунд (обход). Мы будем агитировать, чтобы люди переписались через интернет. Но понимаем, перепишутся не все и переписчики должны пройти по адресам, чтобы переписать остальное население для получения объективных данных", - констатировал Вернер.

Перепись населения

Напомним, последнюю перепись населения провели в 2021 году. Запланированная на 2011 год перепись решением Кабинета министров была перенесена на два года из-за нехватки средств. В 2013 году его также отсрочили - сначала на 2016 год, а затем из-за российской военной агрессии - уже на 2020 год.

В 2021 году президент Владимир Зеленский заявлял, что будет проведена перепись населения Украины в феврале 2023 года. Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину от таких планов пришлось отказаться.