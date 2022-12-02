Коли Україні вдасться перейти на планові графіки відключення світла: відповідь ДТЕК

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Щоб перейти на планові відключення, потрібно додати більше потужності. Для цього потрібно запустити блоки, які були зупинені після останньої атаки. Над цим працюємо, частина блоків вже працює. Також температура йде вниз, тому споживання зростає, тому потужності потрібно ще більше", – зазначив Сахарук.

За його словами, з існуючим темпом Україна зможе вийти на планові графіки найближчими тижнями.

"Йдеться не про дні, а тижні", - наголосив виконавчий директор ДТЕК.