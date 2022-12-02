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Коли Україні вдасться перейти на планові графіки відключення світла: відповідь ДТЕК

Фото: на перехід країни до планових відключень світла піде кілька тижнів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На перехід енергосистеми України до виключно планових графіків відключення світла підуть тижні.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Щоб перейти на планові відключення, потрібно додати більше потужності. Для цього потрібно запустити блоки, які були зупинені після останньої атаки. Над цим працюємо, частина блоків вже працює. Також температура йде вниз, тому споживання зростає, тому потужності потрібно ще більше", – зазначив Сахарук.

За його словами, з існуючим темпом Україна зможе вийти на планові графіки найближчими тижнями.

"Йдеться не про дні, а тижні", - наголосив виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, речник ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що українці повинні підготуватися до тривалих відключень світла або блекауту. Для цього необхідно утеплити будинки та підготувати запас їжі та води.

Також раніше в Міненергоназвали відповідальних за справедливість графіків відключень світла. За словами міністра, винні нестимуть відповідальність за зрив заявлених графіків відключення.

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Графік відключення світлаЕлектроенергіяДТЕК