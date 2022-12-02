Когда Украине удастся перейти на плановые графики отключения света: ответ ДТЭК

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Чтобы перейти на плановые отключения, нужно добавить больше мощности. Для этого нужно запустить блоки, которые были остановлены после последней атаки. Над этим работаем, часть блоков уже работает. Также температура идет вниз, поэтому потребление растет, поэтому мощности нужно еще больше", - отметил Сахарук.

По его словам, с имеющимся темпом Украина сможет выйти на плановые графики в ближайшие недели.

"Речь идет не о днях, а неделях", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.