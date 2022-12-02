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Когда Украине удастся перейти на плановые графики отключения света: ответ ДТЭК

Фото: на переход страны к плановым отключениям света уйдет несколько недель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На переход энергосистемы Украины к исключительно плановым графикам отключения света уйдут недели.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Чтобы перейти на плановые отключения, нужно добавить больше мощности. Для этого нужно запустить блоки, которые были остановлены после последней атаки. Над этим работаем, часть блоков уже работает. Также температура идет вниз, поэтому потребление растет, поэтому мощности нужно еще больше", - отметил Сахарук.

По его словам, с имеющимся темпом Украина сможет выйти на плановые графики в ближайшие недели.

"Речь идет не о днях, а неделях", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, спикер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что украинцы должны подготовиться к длительным отключениям света или блекаута. Для этого необходимо утеплить дома и подготовить запас пищи и воды.

Также ранее в Минэнерго назвали ответственных за справедливость графиков отключений света. По словам министра, виновные будут нести ответственность за срыв заявленных графиков отключения.

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График отключения светаЭлектроэнергияДТЭК