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Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом: відповідь Держенергонагляду

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Найближчими днями в Україні спаде спека, що зменшить навантаження на енергосистему та дещо нормалізує її роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держенергонагляду Руслана Слободяна в ефірі телемарафону.

"В першу чергу, у зв'язку із нормалізацією температурних режимів, які зараз знаходяться у вищі кліматичної норми. Як тільки вони стануть ближче до норми, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться", - розповів Слободян.

Він додав, що аварійно-відновлювані роботи наразі тривають у цілодобовому режимі, що також матиме позитивний вплив. 

"Сподіваємось уже найближчим часом, але про детальні плани з відновлення і зрозумілих причин я більш детально розповісти не можу", додав він. 

Ситуація зі світлом в Україні 

Від початку року Росія вдалась вже до 8 масованих обстрілів по території України. Під удар неодноразово потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури. Останнє призвело до повернення графіків відключень: погодинних та аварійних.

Сьогодні, 16 липня, в низці областей України були запровадженні екстрені відключення світла. У Харківській області, як приклад, рішення було прийнято через аномальну спеку. 

Як відзначав голова українського уряду Денис Шмигаль, ймовірно, ситуація зі світлом повинна буде покращитись вже у 20 числа липня

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