RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда в Украине улучшится ситуация со светом: ответ Госэнергонадзора

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие дни в Украине спадет жара, что уменьшит нагрузку на энергосистему и несколько нормализует ее работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Госэнергонадзора Руслана Слободяна в эфире телемарафона.

"В первую очередь, в связи с нормализацией температурных режимов, которые сейчас находятся выше климатической нормы. Как только они станут ближе к норме, объемы введенных графиков ожидаемо снизится", - рассказал Слободян.

Он добавил, что аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются в круглосуточном режиме, что также будет иметь положительное влияние. 

"Надеемся уже в ближайшее время, но о детальных планах по восстановлению и понятным причинам я более подробно рассказать не могу", добавил он. 

Ситуация со светом в Украине

С начала года Россия прибегла уже к 8 массированным обстрелам по территории Украины. Под удар неоднократно попадали объекты энергетической инфраструктуры. Последнее привело к возвращению графиков отключений: почасовых и аварийных.

Сегодня, 16 июля, в ряде областей Украины были введены экстренные отключения света. В Харьковской области, как пример, решение было принято из-за аномальной жары.

Как отмечал глава украинского правительства Денис Шмыгаль, вероятно, ситуация со светом должна будет улучшиться уже в 20 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госэнергонадзор