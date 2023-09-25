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Коли в Україні похолодає та пройдуть дощі: прогноз синоптиків

Фото: похолодання очікується 1 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом поточного тижня в Україні збережеться тепла погода. Похолодання очікується в неділю, 1 жовтня, коли денна температура на більшій частині країни впаде до 20 градусів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Можна очікувати, що з 1 жовтня відбудеться зниження температури практично на 8 градусів, спочатку денної, тобто денні максимуми будуть 18-20 градусів", - сказала вона, додавши, що 3-4 жовтня нічні температури впадуть до 5-10 градусів тепла.

За її словами, це пов’язано з тим, що пройде атмосферний фронт з північного заходу, а потім з півночі зайде прохолодне повітря.

"Але це як для жовтня високі температури. Можливо, в цей період закінчиться літо, тобто середня добова температура буде 15 градусів і нижче", - зазначила синоптик.

Голеня повідомила, що дощі 1-2 жовтня малоймовірні. Вони можливі з 3 по 5 жовтня, але ймовірність опадів при сьогоднішніх розрахунках складе 60-70%.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру повідомила, що протягом поточного тижня в Україні збережеться тепла погода з температурою 25 градусів і вище. "Тобто літо ще триває", - додала вона.

Нагадаємо, 23 вересня середньодобова температура повітря в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 20,6 градусів тепла.

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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