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Когда в Украине похолодает и пройдут дожди: прогноз синоптиков

Фото: похолодание ожидается 1 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение этой недели в Украине сохранится теплая погода. Похолодание ожидается в воскресенье, 1 октября, когда дневная температура на большей части страны упадет до 20 градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Можно ожидать, что с 1 октября произойдет понижение температуры практически на 8 градусов, сначала дневной, то есть дневные максимумы будут 18-20 градусов", - сказала она, добавив, что 3-4 октября ночные температуры упадут до 5-10 градусов тепла.

По ее словам, это связано с тем, что пройдет атмосферный фронт с северо-запада, а затем с севера зайдет прохладный воздух.

"Но это, как для октября, высокие температуры. Возможно, в этот период закончится лето, то есть средняя суточная температура будет 15 градусов и ниже", - отметила синоптик.

Голеня сообщила, что дожди 1-2 октября маловероятны. Они возможны с 3 по 5 октября, но вероятность осадков при нынешних расчетах составит 60-70%.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра сообщила, что в течение текущей недели в Украине сохранится теплая погода с температурой 25 градусов и выше. "То есть лето еще продолжается", - добавила она.

Напомним, 23 сентября среднесуточная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 20,6 градусов тепла.

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в октябре 2023 года в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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