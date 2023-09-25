Когда в Украине похолодает и пройдут дожди: прогноз синоптиков

"Можно ожидать, что с 1 октября произойдет понижение температуры практически на 8 градусов, сначала дневной, то есть дневные максимумы будут 18-20 градусов", - сказала она, добавив, что 3-4 октября ночные температуры упадут до 5-10 градусов тепла.

По ее словам, это связано с тем, что пройдет атмосферный фронт с северо-запада, а затем с севера зайдет прохладный воздух.

"Но это, как для октября, высокие температуры. Возможно, в этот период закончится лето, то есть средняя суточная температура будет 15 градусов и ниже", - отметила синоптик.

Голеня сообщила, что дожди 1-2 октября маловероятны. Они возможны с 3 по 5 октября, но вероятность осадков при нынешних расчетах составит 60-70%.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра сообщила, что в течение текущей недели в Украине сохранится теплая погода с температурой 25 градусов и выше. "То есть лето еще продолжается", - добавила она.