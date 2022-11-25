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Коли в Україні перейдуть з аварійних на планові відключення світла: прогноз "Укренерго"

Фото: українці за декілька днів повернуться до планових графіків відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні через масований ракетний удар росіян продовжують діяти графіки аварійних відключень світла. Але, якщо ситуація стабілізується, то українці перейдуть до планових вимкнень вже за 1-2 дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

За його словами, найскладніший етап після останньої атаки наша енергосистема вже пройшла - всі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.

"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", - допускає Кудрицький.

Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, у Києві ввели аварійні відключення світла, тож графіки поки що не діють.

Тим часом у Чернігівській ОВА закликали жителі в області готуватися до аварійних відключень та збільшили тривалість вимкнення електроенергії.

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УкренергоЕлектроенергія