Когда в Украине перейдут с аварийных на плановые отключения света: прогноз "Укрэнерго"

По его словам, самый сложный этап после последней атаки наша энергосистема уже прошла - все области заживлены, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза.

"Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", - допускает Кудрицкий.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в Киеве ввели аварийные отключения света, поэтому графики пока не действуют.

Тем временем в Черниговской ОВО призвали жители в области готовиться к аварийным отключениям и увеличили продолжительность отключения электроэнергии.

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