Коли в Україні переводять годинник на зимовий час: точна дата

Цієї осені (наприкінці жовтня) українцям потрібно буде перевести стрілки годинників на годину назад - щоб перейти на зимовий час.
РБК-Україна розповідає, коли саме потрібно буде перевести стрілки годинника, чи буде ця "зміна" часу останньою, а також хто вперше придумав переводити годинники.
Переведення в Україні годинників двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".
"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад", - йдеться в документі.
Отже, цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).
У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201. Ним передбачається відмова від переведення годинників в Україні на літній час.
Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.
Якщо президент підпише цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.
За таких обставин сезонного "переходу часу" в Україні більше не буде.
Нині годинники переводять у близько 72 країнах світу - у більшості держав Європейського Союзу, а також у США, Канаді, Австралії, Мексиці та Ізраїлі. Тим часом у більшості країн третього світу перехід на літній час або не запроваджувався, або був скасований.
Вважається, що вперше переводити годинники запропонував у 1784 році Бенджамін Франклін, присвятивши цій темі окрему публікацію (нововведення мало сприяти економії свічок у холодну пору року).
Вдруге цю проблему порушив британський архітектор Вільям Віллет у своїй брошурі "Марна витрата денного світла" в 1907 році.
Тоді король Великої Британії та Ірландії Едвард VII не став чекати рішення парламенту й оголосив, що в його королівському маєтку Сандрінґем всі переходять на літній час. Згодом він запровадив такі ж зміни у маєтках Віндзор і Балморал. Тобто вперше годинникову стрілку перевели у Великій Британії в 1908 році.
Водночас справжніми новаторами щодо запровадження літнього часу дослідники вважають Німеччину та Австро-Угорщину (це торкнулося і Закарпаття, і Галичини, і Буковини, і Волині).
Під час Першої світової війни - 30 квітня 1916 року - там пересунули стрілки годинників на годину вперед, а вже 1 жовтня 1916 року - на годину назад.
19 березня 1918 року Конгрес США запровадив поділ на часові пояси й застосування на період війни літнього часу (з метою заощадження палива, яке використовували для генерації електричного струму). У 1966 році Конгрес ухвалив "Закон про єдиний час" (Uniform Time Act), яким запровадив літній час у мирний період.
В Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) - для економії електроенергії та більш раціонального використання денного світла.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перехід на літній час може мати серйозні наслідки для здоров'я (включаючи зростання серцевих нападів і недосипання).
Тим часом осіннє переведення годинників, на думку декого з науковців, не пов'язане із подібними ефектами на організм. Це може пояснюватись, зокрема, кількістю природнього освітлення у різні пори року.
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