Когда в Украине переводят часы на зимнее время: точная дата

Переход на зимнее время: точная дата

Перевод в Украине часов дважды в год производится согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорится в документе.

Следовательно, этой осенью для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).

Будет ли это перевод часов последним

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201. Им предусматривается отказ от перевода часов в Украине на летнее время.

Вместо этого он определяет "фиксацию" на территории нашего государства зимнего времени.

Если президент подпишет этот документ, исчисление времени на территории всей Украины будет производиться по "единственному" киевскому времени - второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC+2.

При таких обстоятельствах сезонного "перехода времени" в Украине больше не будет.

Кто придумал "менять" время

В настоящее время часы переводятся в около 72 странах мира - в большинстве государств Европейского Союза, а также в США, Канаде, Австралии, Мексике и Израиле. Между тем, в большинстве стран третьего мира переход на летнее время либо не вводился, либо был отменен.

Считается, что впервые переводить часы предложил в 1784 году Бенджамин Франклин, посвятив этой теме отдельную публикацию (новшество должно было способствовать экономии свечей в холодное время года).

Второй раз эту проблему поднял британский архитектор Уильям Уиллет в своей брошюре "Тщетный расход дневного света" в 1907 году.

Тогда король Великобритании и Ирландии Эдвард VII не стал дожидаться решения парламента и объявил, что в его королевском имении Сандрингем все переходят на летнее время. Позже он ввел такие же изменения в имениях Виндзор и Балморал. То есть, впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году.

В то же время настоящими новаторами введения летнего времени исследователи считают Германию и Австро-Венгрию (это коснулось и Закарпатья, и Галиции, и Буковины, и Волыни).

Во время Первой мировой войны - 30 апреля 1916 года - там передвинули стрелки часов на час вперед, а уже 1 октября 1916 года - на час назад.

19 марта 1918 года Конгресс США ввел разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени (с целью сбережения топлива, которое использовали для генерации электрического тока). В 1966 году Конгресс принял "Закон о едином времени" (Uniform Time Act), которым ввел летнее время в мирный период.

В Украине зимнее и летнее время официально ввели еще в 1981 году (при СССР) - для экономии электроэнергии и более рационального использования дневного света.