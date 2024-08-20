Коли в Україні перестануть відключати світло за графіками: експерт дав оптимістичний прогноз

Коли скасують графіки

Він зазначив, що спека в Україні дуже впливає на відключення світла. Це пояснюється тим, що у країні немає резервів потужності і через це виникає дефіцит потужності. Тому енергетики змушені застосовувати графіки відключення світла.

"Скільки це триватиме? Я думаю, що ми вже перебуваємо наприкінці цього літнього спекотного періоду. І, напевно, тиждень, максимум десять днів ще будуть непростими, і будуть застосовуватися графіки", - розповів Омельченко.

За його словами, графіки будуть не такими масштабними, як це було у липні. Одночасно обмежуватимуть одну-дві черги, а на вихідних відключення світла можуть взагалі не застосовувати.

"Сподіваюся, що з вівторка, коли стовпчик термометра піде вниз, припиниться застосування графіків відключень і ми перейдемо у стабільний режим роботи", - додав експерт.

Чому світло вимикають увечері

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" пояснив, що зазвичай до вечора приміщення нагрівається і в цей час зазвичай фіксується пік споживання електроенергії.

При цьому вдень працює сонячна енергетика, яка покриває близько 18% в енергетичному балансі.

Омельченко зазначив, що увечері генерація електроенергії сонячними електростанціями падає, тому зменшується потужність енергетичної енергосистеми та збільшується дефіцит.