Коли в Україні перестануть відключати світло за графіками: експерт дав оптимістичний прогноз

В Україні графіки відключення світла можуть припинити застосовувати вже наступного тижня. Причиною є прогнозоване похолодання.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.
Він зазначив, що спека в Україні дуже впливає на відключення світла. Це пояснюється тим, що у країні немає резервів потужності і через це виникає дефіцит потужності. Тому енергетики змушені застосовувати графіки відключення світла.
"Скільки це триватиме? Я думаю, що ми вже перебуваємо наприкінці цього літнього спекотного періоду. І, напевно, тиждень, максимум десять днів ще будуть непростими, і будуть застосовуватися графіки", - розповів Омельченко.
За його словами, графіки будуть не такими масштабними, як це було у липні. Одночасно обмежуватимуть одну-дві черги, а на вихідних відключення світла можуть взагалі не застосовувати.
"Сподіваюся, що з вівторка, коли стовпчик термометра піде вниз, припиниться застосування графіків відключень і ми перейдемо у стабільний режим роботи", - додав експерт.
Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" пояснив, що зазвичай до вечора приміщення нагрівається і в цей час зазвичай фіксується пік споживання електроенергії.
При цьому вдень працює сонячна енергетика, яка покриває близько 18% в енергетичному балансі.
Омельченко зазначив, що увечері генерація електроенергії сонячними електростанціями падає, тому зменшується потужність енергетичної енергосистеми та збільшується дефіцит.
Нагадаємо, в Україні цього тижня побутовим споживачам вперше за три тижні почали вимикати світло в рамках графіків.
Причиною повернення обмежень є спека, яка спостерігається у всіх регіонах України.
Зокрема, завтра, 21 серпня, графіки відключень світла будуть застосовуватися з 16:00 до 24:00.
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