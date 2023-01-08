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Коли Україні очікувати потепління: синоптик назвала дату

Фото: в Україні 13-14 січня очікується потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Найближчими днями в Україні будуть стрибки температур та сильні нічні морози. Втім, вже 13-14 січня очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку синоптика Наталії Діденко.

"З Маланки-Василя, 13-14 січня, почнеться потепління", - написала Діденко.

Також вона розповіла, що завтра, в понеділок в Україні очікується значна температурна амплітуда: від нічних -15 -18 градусів в Сумській, Харківській та Полтавській областях до денних +5 +9 градусів у західних областях.

"Найближчої ночі очікується -3 -9 градусів, на Лівобережжі -12 -18 градусів, на заході України близько нуля. Вдень 9-го січня найтепліше буде в західних областях, +4 +9 градусів, на Лівобережжі -3 -7 градусів, на решті території від 3 морозу до 3 тепла", - повідомляє Діденко.

Синоптик наголосила, що особливим нюансом завтрашньої доби є сильний вітер.

"Південно-східний вітер досягатиме штормових 15-22 метрів за секунду", - зазначила Діденко.

Крім того, завтра сніг пройде місцями у північних областях, а мокрий сніг та дощ ймовірний у західних областях. На решті території України - без істотних опадів.

У Києві, за даними синоптика, 9-го січня пройде невеликий сніг. Сильний вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-20 метрів за секунду. Найближчої ночі в столиці до -7 градусів, завтра вдень потепліє до відлиги.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили штормове попередження на завтра.

Додамо, також синоптики дали прогноз погоди до кінця зими.

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