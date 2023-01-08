Когда Украине ждать потепления: синоптик назвала дату

"С Маланки-Василия, 13-14 января, начнется потепление", - написала Диденко.

Также она рассказала, что завтра, в понедельник в Украине ожидается значительная температурная амплитуда: от ночных -15 -18 градусов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях до дневных +5 +9 градусов в западных областях.

"В ближайшую ночь ожидается -3 -9 градусов, на Левобережье -12-18 градусов, на западе Украины около нуля. Днем 9-го января теплее всего будет в западных областях, +4 +9 градусов, на Левобережье -3 -7 градусов, на остальной территории от 3 мороза до 3 тепла", - сообщает Диденко.

Синоптик подчеркнула, что особым нюансом завтрашних суток является сильный ветер.

"Юго-восточный ветер будет достигать штормовых 15-22 метров в секунду", - отметила Диденко.

Кроме того, завтра снег пройдет местами в северных областях, а мокрый снег и дождь возможен в западных областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве, по данным синоптика, 9 января пройдет небольшой снег. Сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь в столице до -7 градусов, завтра днем потеплеет до оттепели.

Напомним, ранее в Украине объявили штормовое предупреждение на завтра.

Добавим, также синоптики дали прогноз погоды до конца зимы.

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