Коли в Україні День святого Миколая: нова дата

Коли українцям відзначати День святого Миколая

День святого Миколая - це день святкування та вшанування пам'яті християнського святого Миколая Мирлікійського (Чудотворця).

Раніше це церковне свято припадало на 19 грудня.

Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар День святого Миколая в Україні відзначають 6 грудня.

Цього року свято припадає на п'ятницю.

День святого Миколая в церковному календарі (скриншот: pomisna.info)

Варто зазначити, що традиції шанувати святого Миколая та дарувати в цей день подарунки є популярними серед багатьох українців.

Дехто дотримується також давньої традиції піклуватись у цей день про ближніх:

організовує доброчинні заходи у церквах чи громадах

долучається до благодійних проектів

відвідує дитячі будинки

дарує подарунки нужденним тощо

Крім того, в деяких населених пунктах України до цього дня можуть також приурочувати відкриття "центральної" ялинки, прикрашеної до різдвяних і новорічних свят.

Напередодні ж свята дорослі (батьки або навіть вчителі у школах) вчать дітей писати листа святому Миколаю. Тим часом лякати дітей тим, що до них святий Миколай не прийде, батькам не радять.