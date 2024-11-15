Коли в Україні День святого Миколая: нова дата

Минулого року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар. З огляду на це всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.
РБК-Україна розповідає, коли тепер українцям відзначати День святого Миколая.
День святого Миколая - це день святкування та вшанування пам'яті християнського святого Миколая Мирлікійського (Чудотворця).
Раніше це церковне свято припадало на 19 грудня.
Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар День святого Миколая в Україні відзначають 6 грудня.
Цього року свято припадає на п'ятницю.
День святого Миколая в церковному календарі (скриншот: pomisna.info)
Варто зазначити, що традиції шанувати святого Миколая та дарувати в цей день подарунки є популярними серед багатьох українців.
Дехто дотримується також давньої традиції піклуватись у цей день про ближніх:
Крім того, в деяких населених пунктах України до цього дня можуть також приурочувати відкриття "центральної" ялинки, прикрашеної до різдвяних і новорічних свят.
Напередодні ж свята дорослі (батьки або навіть вчителі у школах) вчать дітей писати листа святому Миколаю. Тим часом лякати дітей тим, що до них святий Миколай не прийде, батькам не радять.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як новий календар змінив церковні свята та чому в Україні два Різдва.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2024, офіційний портал ПЦУ, Wikipedia.
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