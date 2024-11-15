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Когда в Украине День святого Николая: новая дата

День святого Николая дарит детям радость и незабываемые эмоции (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В прошлом году Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь. Исходя из этого, все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.

РБК-Украина рассказывает, когда теперь украинцам отмечать День святого Николая.

Когда украинцам отмечать День святого Николая

День святого Николая - это день празднования и чествования памяти христианского святого Николая Мирликийского (Чудотворца).

Раньше этот церковный праздник приходился на 19 декабря.

После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь День святого Николая в Украине отмечают 6 декабря.

В этом году праздник выпадает на пятницу.

День святого Николая в церковном календаре (скриншот: pomisna.info)

Стоит отметить, что традиции чтить святого Николая и дарить в этот день подарки популярны среди многих украинцев.

Некоторые придерживаются также давней традиции заботиться в этот день о ближних:

  • организовывают благотворительные мероприятия в церквях или общинах
  • принимают участие в благотворительных проектах
  • посещают детские дома
  • дарят подарки нуждающимся и т.д.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах Украины к этому дню могут также приурочивать открытие "центральной" елки, украшенной к рождественским и новогодним праздникам.

Накануне праздника взрослые (родители или даже учителя в школах) учат детей писать письма святому Николаю. Тем временем пугать детей тем, что к ним святой Николай не придет, родителям не советуют.

Напомним, ранее мы рассказывали, как новый календарь изменил церковные праздники и почему в Украине два Рождества.

Читайте также, когда отмечают родительские субботы (важные поминальные дни) в 2025 году.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2024, официальный портал ПЦУ, Wikipedia.

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