Коли Україна зможе перейти на євро: прогноз НБУ

"Я думаю, що це дуже і дуже далекий шлях для нас. Я думаю, що 10-15 років - це точно не той термін, за який ми встигнемо підготувати себе для того, щоб відповідати всім критеріям, які потрібно для переходу на євро", - сказав він.

На його думку, через 10-15 років в Україні будуть оцінювати: "по-перше, наскільки ми готові, по-друге, наскільки нам це потрібно".

За його словами, багато країн Європейського Союзу досі вбачають за доцільне мати свої власні валюти і досить категоричні в цьому.

"Хоча, знову ж таки, при набутті членства в Європейському Союзі ці країни так само брали на себе зобов’язання в певній перспективі перейти на євро. Єдина країна, наскільки я пам’ятаю, яка не брала подібне зобов’язання - це Данія. Вона змогла виторгувати для себе виняток", - сказав Ніколайчук.

Перший кроку - зміна валюти курсової прив'язки

Як зазначив заступник голови НБУ, в Україні історично склалося, що набагато більшу вагу мав долар США порівняно з іншими валютами ще з початку 1990-х років.

"Водночас, якщо ми говоримо про наше майбутнє, то наше майбутнє - це членство в Європейському Союзі. Набуваючи це членство, ми маємо взяти на себе зобов’язання у більш далекому майбутньому перейти на євро", - сказав він.

Ніколайчук відзначив, що коли ми будемо в Європейському Союзі, то основні наші показники зовнішнього сектору - такі як резерви, платіжний баланс і так далі - мають насамперед обліковуватися в євро.

"І зрозуміло, що також наші фінансово-економічні зв’язки з країнами єврозони або з країнами блоку євро мають продовжувати суттєво посилюватися. І природно буде, що в певний момент ми маємо змінити валюту - валюту курсоутворюючу - з долара на євро", - сказав він.

За його словами, НБУ вивчаємо це питання, та досліджує досвід інших країн, таких як, наприклад, Молдова, яка минулого року здійснила подібний перехід, аналізуємо плюси і мінуси, думає про оптимальний таймлайн.

"Але на сьогоднішній день поки що питання щодо розгляду в короткостроковій перспективі такого переходу не стоїть", - додав він.

Він повідомив, що насправді це матиме певні наслідки для того, як НБУ буде проводити свою валютно-курсову політику, для деяких операційних аспектів. "Але за великим рахунком це не має суттєво відобразитися на житті простих громадян. Навіть для бізнесу навряд чи наслідки будуть матеріальними", - сказав Ніколайчук.