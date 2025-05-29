Коли Україна зможе перейти на євро: прогноз НБУ

Україна в процесі вступу до Європейського Союзу візьме на себе зобов'язання перейти на євро. Однак це тривалий шлях.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Forbes Ukraine.
"Я думаю, що це дуже і дуже далекий шлях для нас. Я думаю, що 10-15 років - це точно не той термін, за який ми встигнемо підготувати себе для того, щоб відповідати всім критеріям, які потрібно для переходу на євро", - сказав він.
На його думку, через 10-15 років в Україні будуть оцінювати: "по-перше, наскільки ми готові, по-друге, наскільки нам це потрібно".
За його словами, багато країн Європейського Союзу досі вбачають за доцільне мати свої власні валюти і досить категоричні в цьому.
"Хоча, знову ж таки, при набутті членства в Європейському Союзі ці країни так само брали на себе зобов’язання в певній перспективі перейти на євро. Єдина країна, наскільки я пам’ятаю, яка не брала подібне зобов’язання - це Данія. Вона змогла виторгувати для себе виняток", - сказав Ніколайчук.
Як зазначив заступник голови НБУ, в Україні історично склалося, що набагато більшу вагу мав долар США порівняно з іншими валютами ще з початку 1990-х років.
"Водночас, якщо ми говоримо про наше майбутнє, то наше майбутнє - це членство в Європейському Союзі. Набуваючи це членство, ми маємо взяти на себе зобов’язання у більш далекому майбутньому перейти на євро", - сказав він.
Ніколайчук відзначив, що коли ми будемо в Європейському Союзі, то основні наші показники зовнішнього сектору - такі як резерви, платіжний баланс і так далі - мають насамперед обліковуватися в євро.
"І зрозуміло, що також наші фінансово-економічні зв’язки з країнами єврозони або з країнами блоку євро мають продовжувати суттєво посилюватися. І природно буде, що в певний момент ми маємо змінити валюту - валюту курсоутворюючу - з долара на євро", - сказав він.
За його словами, НБУ вивчаємо це питання, та досліджує досвід інших країн, таких як, наприклад, Молдова, яка минулого року здійснила подібний перехід, аналізуємо плюси і мінуси, думає про оптимальний таймлайн.
"Але на сьогоднішній день поки що питання щодо розгляду в короткостроковій перспективі такого переходу не стоїть", - додав він.
Він повідомив, що насправді це матиме певні наслідки для того, як НБУ буде проводити свою валютно-курсову політику, для деяких операційних аспектів. "Але за великим рахунком це не має суттєво відобразитися на житті простих громадян. Навіть для бізнесу навряд чи наслідки будуть матеріальними", - сказав Ніколайчук.
Нагадаємо, НБУ може змінити основну курсоутворючу валюту з долара на євро. Однак, за оцінкою експертів, це станеться не раніше ніж за три роки.
Зараз офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку. Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу до долара та крос-курсів відповідних іноземних валют.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.