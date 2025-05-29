Когда Украина сможет перейти на евро: прогноз НБУ

"Я думаю, что это очень и очень далекий путь для нас. Я думаю, что 10-15 лет - это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям, которые нужно для перехода на евро", - сказал он.

По его мнению, через 10-15 лет в Украине будут оценивать: "во-первых, насколько мы готовы, во-вторых, насколько нам это нужно".

По его словам, многие страны Европейского Союза до сих пор считают целесообразным иметь свои собственные валюты и достаточно категоричны в этом.

"Хотя, опять же, при обретении членства в Европейском Союзе эти страны так же брали на себя обязательства в определенной перспективе перейти на евро. Единственная страна, насколько я помню, которая не брала подобное обязательство - это Дания. Она смогла выторговать для себя исключение", - сказал Николайчук.

Первый шага - изменение валюты курсовой привязки

Как отметил заместитель главы НБУ, в Украине исторически сложилось, что гораздо больший вес имел доллар США по сравнению с другими валютами еще с начала 1990-х годов.

"Вместе с тем, если мы говорим о нашем будущем, то наше будущее - это членство в Европейском Союзе. Приобретая это членство, мы должны взять на себя обязательства в более далеком будущем перейти на евро", - сказал он.

Николайчук отметил, что когда мы будем в Европейском Союзе, то основные наши показатели внешнего сектора - такие как резервы, платежный баланс и так далее - должны прежде всего учитываться в евро.

"И понятно, что также наши финансово-экономические связи со странами еврозоны или со странами блока евро должны продолжать существенно усиливаться. И естественно будет, что в определенный момент мы должны изменить валюту - валюту курсообразующую - с доллара на евро", - сказал он.

По его словам, НБУ изучаем этот вопрос, и исследует опыт других стран, таких как, например, Молдова, которая в прошлом году осуществила подобный переход, анализируем плюсы и минусы, думает об оптимальном таймлайн.

"Но на сегодняшний день пока вопрос о рассмотрении в краткосрочной перспективе такого перехода не стоит", - добавил он.

Он сообщил, что на самом деле это будет иметь определенные последствия для того, как НБУ будет проводить свою валютно-курсовую политику, для некоторых операционных аспектов. "Но по большому счету это не должно существенно отразиться на жизни простых граждан. Даже для бизнеса вряд ли последствия будут материальными", - сказал Николайчук.