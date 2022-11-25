ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда Украина выйдет на плановые отключения света: ответ ДТЭК

Новина українською →
Украина, Пятница 25 ноября 2022 21:42
Когда Украина выйдет на плановые отключения света: ответ ДТЭК Фото: пока Киев погружен во тьму (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Украине к плановым графикам отключения электричества вернутся ориентироваочно в понедельник, сообщают энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора ДТЭК Сети Александра Фоменко на телемарафоне.

"Хочу заметить: что генерация продолжает наращивать мощности, поэтому велика вероятность, что лимиты будут увеличиваться. Постепенно мы выйдем на плановые графики ограничений, действовавших до последнего обстрела. Ориентировочно где-то в понедельник", - отметил Фоменко.

Напомним, что по состоянию на вечер 25 ноября Киев снабжен электроэнергией всего на 30% от потребности.

РБК-Украина сообщало, что, по данным "Укрэнерго", в энергосистеме Украины до сих пор сохраняетсяощутимый недостаток электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
блекаут
NEWS
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
Шмыгаль успокоил украинцев: помощи Запада хватит на пенсии и зарплаты в 2023
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины