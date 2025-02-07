Коли Україна відкриє переговори по кластерах щодо вступу в ЄС: оцінка Стефанішиної

Вона пояснила, що для початку Україна повинна надати дорожні карти, своєю чергою Європейський Союз має їх попросити.

Стефанішина зазначила, що для цього кроку повинен бути консенсус в ЄС, але Угорщина не поспішає ухвалювати це рішення. В уряді України сподіваються, що на цьому або наступному тижні відповідне рішення буде ухвалено.

"Якщо Україна надасть ці дорожні карти, відповідно, на квітень ми можемо відкрити переговори по першому кластеру, і так само на червень ми будемо готові по ще двох кластерах відкрити переговори, і, відповідно, за данського головування (в ЄС, відбудеться в другій половині 2025 року, - ред.), так само можемо відкрити ще три кластери. Тобто всі", - заявила міністерка.