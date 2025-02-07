Когда Украина откроет переговоры по кластерам о вступлении в ЕС: оценка Стефанишиной

Она объяснила, что для начала Украина должна предоставить дорожные карты, в свою очередь Европейский Союз должен их попросить.

Стефанишина отметила, что для этого шага должен быть консенсус в ЕС, но Венгрия не спешит принимать это решение. В правительстве Украины надеются, что на этой или следующей неделе соответствующее решение будет принято.

"Если Украина предоставит эти дорожные карты, соответственно, на апрель мы можем открыть переговоры по первому кластеру, и так же на июнь мы будем готовы по еще двум кластерам открыть переговоры, и, соответственно, при датском председательстве (в ЕС, состоится во второй половине 2025 года, - ред.), так же можем открыть еще три кластера. То есть все", - заявила министр.