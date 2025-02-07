Коли Україна відкриє переговори по кластерах щодо вступу в ЄС: оцінка Стефанішиної

Україна може почати переговори про вступ в ЄС по першому кластеру у квітні. Але для цього потрібен консенсус серед членів Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єрку, міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".