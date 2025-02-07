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Коли Україна відкриє переговори по кластерах щодо вступу в ЄС: оцінка Стефанішиної

Київ, П'ятниця 07 лютого 2025 12:05
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Коли Україна відкриє переговори по кластерах щодо вступу в ЄС: оцінка Стефанішиної Фото: віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Кот, Наталія Юрченко

Україна може почати переговори про вступ в ЄС по першому кластеру у квітні. Але для цього потрібен консенсус серед членів Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єрку, міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".

Вона пояснила, що для початку Україна повинна надати дорожні карти, своєю чергою Європейський Союз має їх попросити.

Стефанішина зазначила, що для цього кроку повинен бути консенсус в ЄС, але Угорщина не поспішає ухвалювати це рішення. В уряді України сподіваються, що на цьому або наступному тижні відповідне рішення буде ухвалено.

"Якщо Україна надасть ці дорожні карти, відповідно, на квітень ми можемо відкрити переговори по першому кластеру, і так само на червень ми будемо готові по ще двох кластерах відкрити переговори, і, відповідно, за данського головування (в ЄС, відбудеться в другій половині 2025 року, - ред.), так само можемо відкрити ще три кластери. Тобто всі", - заявила міністерка.

Євроінтеграція України

Нагадаємо, що у лютому 2022 року через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна офіційно подала заяву на вступ до ЄС. Потім ЄС надав Україні статус кандидата на вступ, а у грудні 2023 року офіційно дозволив відкрити переговори про вступ.

Україна продовжує виконувати рекомендації Брюсселю для інтеграції в європейську систему. За словами спікера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що перший кластер переговорів з Україною може бути відкрити на початку 2025 року, в інші кластери - впродовж року.

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Євросоюз Вступ в ЄС Ольга Стефанішина
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