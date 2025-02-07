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Когда Украина откроет переговоры по кластерам о вступлении в ЕС: оценка Стефанишиной

Киев, Пятница 07 февраля 2025 12:05
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Когда Украина откроет переговоры по кластерам о вступлении в ЕС: оценка Стефанишиной Фото: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Кот, Наталья Юрченко

Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС по первому кластеру в апреле. Но для этого нужен консенсус среди членов Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

Она объяснила, что для начала Украина должна предоставить дорожные карты, в свою очередь Европейский Союз должен их попросить.

Стефанишина отметила, что для этого шага должен быть консенсус в ЕС, но Венгрия не спешит принимать это решение. В правительстве Украины надеются, что на этой или следующей неделе соответствующее решение будет принято.

"Если Украина предоставит эти дорожные карты, соответственно, на апрель мы можем открыть переговоры по первому кластеру, и так же на июнь мы будем готовы по еще двум кластерам открыть переговоры, и, соответственно, при датском председательстве (в ЕС, состоится во второй половине 2025 года, - ред.), так же можем открыть еще три кластера. То есть все", - заявила министр.

Евроинтеграция Украины

Напомним, что в феврале 2022 года через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ Украина официально подала заявку на вступление в ЕС. Затем ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023 года официально разрешил открыть переговоры о вступлении.

Украина продолжает выполнять рекомендации Брюсселя для интеграции в европейскую систему. По словам спикера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что первый кластер переговоров с Украиной может быть открыт в начале 2025 года, в другие кластеры - в течение года.

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Евросоюз Вступление в ЕС Ольга Стефанишина
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