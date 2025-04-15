Коли Україна та США перейдуть до очних переговорів про мир із Росією? Пояснення ОП

Україна та США будуть проводити перемовини щодо встановлення в очному режимі. Однак це відбудеться після того, як будуть розроблені документи, що зможуть погодити сторони.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на телемарафоні.

За його словами, наразі контакти з американською стороною відбуваються практично щоденно на рівні керівника Офісу президента.

"Як тільки буде розроблений документ, який сторони зможуть погодити, і знову ж таки, представити на розгляд російській стороні для того, щоб вона врешті-решт розглянула і серйозно поставилася до ініціативи повного припинення вогню, відразу такі переговори будуть проведені", - сказав Брусило.

За його словами, робота зараз ведеться у телефонному та відеоконференційному режимах.

Переговорний процес щодо завершення війни

Минулого місяця у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та України, де Штати запропонували повне перемир’я з Росією. Згодом відбулися ще два раунди переговорів США з Києвом. За підсумками сторони оприлюднили спільні заяви Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після перемовин Москви та Вашингтону Росія також оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками. Також Росія не підтримала цю ідею, заявивши, що ця угода не вирішить "не вирішують проблем" Росії.