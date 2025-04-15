Когда Украина и США перейдут к очным переговорам о мире с Россией? Объяснение ОП

Украина и США будут проводить переговоры по установлению в очном режиме. Однако это произойдет после того, как будут разработаны документы, которые смогут согласовать стороны.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на телемарафоне.

По его словам, сейчас контакты с американской стороной происходят практически ежедневно на уровне руководителя Офиса президента.

"Как только будет разработан документ, который стороны смогут согласовать, и опять же, представить на рассмотрение российской стороне для того, чтобы она в конце концов рассмотрела и серьезно отнеслась к инициативе полного прекращения огня, сразу такие переговоры будут проведены", - сказал Брусило.

По его словам, работа сейчас ведется в телефонном и видеоконференционном режимах.

Переговорный процесс по завершению войны

В прошлом месяце в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и Украины, где Штаты предложили полное перемирие с Россией. Впоследствии состоялись еще два раунда переговоров США с Киевом. По итогам стороны обнародовали совместные заявления Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

После переговоров Москвы и Вашингтона Россия также обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками. Также Россия не поддержала эту идею, заявив, что это соглашение не решит "не решающих проблем" России.