UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Коли Україна отримає "гроші Абрамовича"? Посол Британії назвав головну перепону

12:38 11.08.2026 Вт
2 хв
На весь процес знадобиться більше часу, ніж хотілося б
aimg Мілан Лєліч aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Фото: посол Великої Британії Ніл Кромптон (РБК-Україна)

Російський олігарх досі не передав Україні 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів від продажу "Челсі" - кошти залишаються замороженими у Британії. Наразі ця справа фактично застрягла в судах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.

"Це хороше запитання, і воно дуже складне, і я не претендую на те, що досконало знайомий з усіма деталями. Але, як я розумію, була домовленість, що всі ці кошти можна буде витратити на гуманітарні цілі в Україні", - нагадав дипломат.

Він також запевнив, що влада Великої Британії робила все можливе, щоб реалізувати цю угоду. Однак згодом сам Абрамович оскаржив це рішення в судовому порядку.

Читайте також: Мільярди Абрамовича. Чому кошти від продажу "Челсі" досі не в Україні

"Зараз справа застрягла в судах. Гадаю, з політичної точки зору уряд вважає, що це останній шанс спробувати досягти угоди, але нам доведеться почекати й подивитися, як це вирішиться в судах", - пояснив Кромптон.

Посол Британії дав зрозуміти, що українцям доведеться чекати довше, ніж хотілося б, адже судова тяганина - тривалий процес.

"Гроші Абрамовича" для України

Влада Британії заморозила 2,4 мільярда фунтів від продажу "Челсі" для гуманітарних потреб України, але кошти досі не передали.

Російський олігарх не виконав зобов'язання у встановлений термін на тлі конфлікту щодо умов використання грошей.

Британський уряд намагався домовитися з Абрамовичем, проте згодом оголосив, що подасть на нього до суду.

Також стало відомо, що постраждалі від війни українці можуть отримати менш ніж половину грошей, отриманих від продажу клубу.

Окрім того, з'ясувалося, що Зеленський хоче використати гроші Абрамовича для посилення ППО України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Роман АбрамовичВійна Росії проти України