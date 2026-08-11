Когда Украина получит "деньги Абрамовича"? Посол Британии назвал главное препятствие

"Это хороший вопрос, и он очень сложный, и я не претендую на то, что в совершенстве знаком со всеми деталями. Но, как я понимаю, была договоренность, что все эти средства можно будет потратить на гуманитарные цели в Украине", - напомнил дипломат.

Он также заверил, что власти Великобритании делали все возможное, чтобы реализовать это соглашение. Однако впоследствии сам Абрамович обжаловал это решение в судебном порядке.

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"Сейчас дело застряло в судах. Думаю, с политической точки зрения правительство считает, что это последний шанс попробовать достичь соглашения, но нам придется подождать и посмотреть, как это решится в судах", - отметил Кромптон.

Посол Британии дал понять, что украинцам придется ждать дольше, чем хотелось бы, ведь судебная волокита - длительный процесс.