Коли Україна отримає "гроші Абрамовича"? Посол Британії назвав головну перепону

Російський олігарх досі не передав Україні 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів від продажу "Челсі" - кошти залишаються замороженими у Британії. Наразі ця справа фактично застрягла в судах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.

"Це хороше запитання, і воно дуже складне, і я не претендую на те, що досконало знайомий з усіма деталями. Але, як я розумію, була домовленість, що всі ці кошти можна буде витратити на гуманітарні цілі в Україні", - нагадав дипломат.

Він також запевнив, що влада Великої Британії робила все можливе, щоб реалізувати цю угоду. Однак згодом сам Абрамович оскаржив це рішення в судовому порядку.

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"Зараз справа застрягла в судах. Гадаю, з політичної точки зору уряд вважає, що це останній шанс спробувати досягти угоди, але нам доведеться почекати й подивитися, як це вирішиться в судах", - пояснив Кромптон.

Посол Британії дав зрозуміти, що українцям доведеться чекати довше, ніж хотілося б, адже судова тяганина - тривалий процес.