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Коли Україна отримає "гроші Абрамовича"? Посол Британії назвав головну перепону

12:38 11.08.2026 Вт
2 хв
На весь процес знадобиться більше часу, ніж хотілося б
aimg Мілан Лєліч aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Коли Україна отримає "гроші Абрамовича"? Посол Британії назвав головну перепону Фото: посол Великої Британії Ніл Кромптон (РБК-Україна)
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Російський олігарх досі не передав Україні 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів від продажу "Челсі" - кошти залишаються замороженими у Британії. Наразі ця справа фактично застрягла в судах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.

"Це хороше запитання, і воно дуже складне, і я не претендую на те, що досконало знайомий з усіма деталями. Але, як я розумію, була домовленість, що всі ці кошти можна буде витратити на гуманітарні цілі в Україні", - нагадав дипломат.

Він також запевнив, що влада Великої Британії робила все можливе, щоб реалізувати цю угоду. Однак згодом сам Абрамович оскаржив це рішення в судовому порядку.

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"Зараз справа застрягла в судах. Гадаю, з політичної точки зору уряд вважає, що це останній шанс спробувати досягти угоди, але нам доведеться почекати й подивитися, як це вирішиться в судах", - пояснив Кромптон.

Посол Британії дав зрозуміти, що українцям доведеться чекати довше, ніж хотілося б, адже судова тяганина - тривалий процес.

"Гроші Абрамовича" для України

Влада Британії заморозила 2,4 мільярда фунтів від продажу "Челсі" для гуманітарних потреб України, але кошти досі не передали.

Російський олігарх не виконав зобов'язання у встановлений термін на тлі конфлікту щодо умов використання грошей.

Британський уряд намагався домовитися з Абрамовичем, проте згодом оголосив, що подасть на нього до суду.

Також стало відомо, що постраждалі від війни українці можуть отримати менш ніж половину грошей, отриманих від продажу клубу.

Окрім того, з'ясувалося, що Зеленський хоче використати гроші Абрамовича для посилення ППО України.

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