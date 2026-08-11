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Когда Украина получит "деньги Абрамовича"? Посол Британии назвал главное препятствие

12:38 11.08.2026 Вт
2 мин
На весь процесс понадобится больше времени, чем хотелось бы
aimg Милан Лелич aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
Когда Украина получит "деньги Абрамовича"? Посол Британии назвал главное препятствие Фото: посол Великобритании Нил Кромптон (РБК-Украина)
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Российский олигарх до сих пор не передал Украине 2,5 млрд. фунтов стерлингов от продажи "Челси" - средства остаются замороженными в Британии. Сейчас это дело фактически застряло в судах.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон.

"Это хороший вопрос, и он очень сложный, и я не претендую на то, что в совершенстве знаком со всеми деталями. Но, как я понимаю, была договоренность, что все эти средства можно будет потратить на гуманитарные цели в Украине", - напомнил дипломат.

Он также заверил, что власти Великобритании делали все возможное, чтобы реализовать это соглашение. Однако впоследствии сам Абрамович обжаловал это решение в судебном порядке.

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"Сейчас дело застряло в судах. Думаю, с политической точки зрения правительство считает, что это последний шанс попробовать достичь соглашения, но нам придется подождать и посмотреть, как это решится в судах", - отметил Кромптон.

Посол Британии дал понять, что украинцам придется ждать дольше, чем хотелось бы, ведь судебная волокита - длительный процесс.

"Деньги Абрамовича" для Украины

Власти Британии заморозили 2,4 миллиарда фунтов от продажи "Челси" для гуманитарных нужд Украины, но средства до сих пор не передали.

Российский олигарх не выполнил обязательство в установленный срок на фоне конфликта по условиям использования денег.

Британское правительство пыталось договориться с Абрамовичем, однако впоследствии объявило, что подаст на него в суд.

Также стало известно, что пострадавшие от войны украинцы могут получить менее половины денег, полученных от продажи клуба.

Кроме того, выяснилось, что Зеленский хочет использовать деньги Абрамовича для усиления ПВО Украины.

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