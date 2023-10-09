Коли Україна може вступити в ЄС: оцінка Кабміну та експерта

Варто зазначити, що саме такі терміни неодноразово публічно озвучували президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, нещодавно глава уряду в інтерв'ю Politico наголошував, що Київ не буде миритися зі штучним затягуванням процесу з боку Брюсселя.

"У нас є чітке розуміння, що держава може бути повністю готовою до вступу в ЄС протягом двох років від початку переговорного процесу", - сказала віцепрем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина у коментарі РБК-Україна.

Своєю чергою заступник директора Центру "Нова Європа" Сергій Солодкий до заяв про "вступ до ЄС за два роки" ставиться обережно, але водночас утримується від власних прогнозів щодо термінів, бо цей процес складний і непередбачуваний.

За його словами, багато чого буде залежати перш за все від української влади. Втім, наразі малоймовірним виглядає те, що Києву вдасться за два роки впровадити всі необхідні реформи, оскільки всього сім кандидатських рекомендацій виконувалися близько року. Але, як зазначив експерт, при наявності політичної волі цей процес можна пройти швидко та якісно.

У Брюсселі ж називають не такі оптимістичні терміни вступу, як в Києві. Так, в нещодавньому інтерв'ю німецькому Der Spiegel голова Євроради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році, якщо "обидві сторони зроблять свою домашню роботу". Ймовірно, під домашньою роботою ЄС він мав на увазі внутрішню реформу, завершити яку блок також планує до 2030 року.

Перебуваючи на саміті Європейського політичного співтовариства у Гранаді, де серед іншого планували обговорити та майбутнє розширення, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявляв, що завдяки Україні процес вступу нових членів може проходити швидше, а озвучений раніше європейськими політиками 2030 рік лише орієнтир.

Стефанішина також зазначила, що 2030 рік - це термін, який стосується загалом поточної хвилі розширення, і не обов'язково вступ всіх кандидатів має відбуватися разом.

"Є розуміння, що не йдеться про приєднання всіх країн "за одну ніч". До кожної з країн застосовується індивідуальний підхід, з врахування швидкості її трансформацій. Держави-кандидати на сьогодні перебувають на різних етапах прогресу щодо реформ й готовності до вступу. А отже, рішення щодо деяких країн можуть бути ухвалені раніше визначеного терміну", - пояснила віцепрем'єр.

За словами Солодкого, 2030 рік виглядає як об'єктивний термін для вступу України в ЄС. Звісно ж, зауважує експерт, це може відбутися раніше, адже Євросоюзу буде складно пояснювати відмову давати "зелене світло" членству, якщо Україна виконає всі необхідні реформи раніше.

Проте у питанні вступу України, додає Солодкий, ЄС буде більш пильним та ретельним, ніж то було у випадку з Польщею чи Угорщиною в 90-х. Пояснити це можна тим, що зараз ЄС розплачується за свої минулі поспішні, так звані авансові рішення, адже змушений тепер рахуватися з певними "сповзаннями" в деяких країнах Європи в плані демократії та верховенства права.

"Україні буде непросто", - наголосив експерт.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

За даними Bloomberg, Єврокомісія порекомендує розпочати процес переговорів щодо приєднання України до ЄС у жовтні. Офіційне схвалення лідерів ЄС очікується у грудні.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що терміни вступу України до ЄС залежать від того, коли вона сама буде готова.

Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Україна може стати членом Євросоюзу у 2030 році, якщо обидві сторони виконають поставлені перед ними умови.