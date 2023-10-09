Когда Украина может вступить в ЕС: оценка Кабмина и эксперта

Следует отметить, что именно такие термины неоднократно публично озвучивали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, недавно глава правительства в интервью Politico отмечал, что Киев не будет мириться с искусственной затяжкой процесса со стороны Брюсселя.

"У нас есть четкое понимание, что государство может быть полностью готово к вступлению в ЕС в течение двух лет с начала переговорного процесса", - сказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в комментарии РБК-Украина.

В свою очередь заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий к заявлениям о "вступлении в ЕС за два года" относится осторожно, но в то же время воздерживается от собственных прогнозов по срокам, поскольку этот процесс сложен и непредсказуем.

По его словам, многое будет зависеть, прежде всего, от украинской власти. Впрочем, маловероятно, что Киеву удастся за два года внедрить все необходимые реформы, поскольку всего семь кандидатских рекомендаций выполнялись около года. Но, как отметил експерт, при наличии политической воли этот процесс можно пройти быстро и качественно.

В Брюсселе же называют не столь оптимистичные сроки вступления, как в Киеве. Так, в недавнем интервью немецком Der Spiegel глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если "обе стороны проделают свою домашнюю работу". По всей вероятности, под домашней работой ЕС он имел в виду внутреннюю реформу, завершить которую блок также планирует до 2030 года.

Находясь на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, где, среди прочего, планировали обсудить и будущее расширение, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявлял, что благодаря Украине процесс вступления новых членов может проходить быстрее, а озвученный ранее европейскими политиками 2030 год только ориентир.

Стефанишин также отметила, что 2030 год - это срок, который касается в целом текущей волны расширения, и не обязательно вступление всех кандидатов должно происходить вместе.

"Есть понимание, что речь не идет о присоединении всех стран "за одну ночь". К каждой из стран применяется индивидуальный подход, с учетом скорости ее трансформаций. Государства-кандидаты на сегодняшний день находятся на разных этапах прогресса относительно реформ и готовности к вступлению. А значит , решения по некоторым странам могут быть приняты ранее определенного срока", - пояснила вице-премьер.

По словам Солодкого, 2030 выглядит как объективный срок для вступления Украины в ЕС. Конечно же, отмечает эксперт, это может произойти раньше, ведь Евросоюзу будет сложно объяснять отказ давать "зеленый свет" членству, если Украина выполнит все необходимые реформы раньше.

Однако в вопросе вступления Украины, добавляет Сладкий, ЕС будет более внимательным и тщательным, чем это было в случае с Польшей или Венгрией в 90-х. Объяснить это можно тем, что сейчас ЕС расплачивается за свои прошлые поспешные, так называемые авансовые решения, потому что вынужден теперь считаться с определенными "сползаниями" в некоторых странах Европы в плане демократии и верховенства права.

"Украина будет непросто", - подчеркнул эксперт.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия порекомендует начать процесс переговоров по присоединению Украины к ЕС в октябре. Официальное одобрение лидеров ЕС ожидается в декабре.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от того, когда она сама будет готова.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.