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Коли Україна може почати використовувати винищувачі F-16: відповідь Резнікова

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Винищувачі F-16 може почати використовувати Україна вже навесні 2024 року. Треба враховувати час на навчання та підготовку інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова виданню Bild.

"Я сказав би, що це (поява F-16 на фронті, - ред.) може відбутися навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", - сказав він.

За словами міністра, для використання літаків в Україні необхідно підготувати інфраструктуру.

"Це має зайняти як мінімум шість місяців, а може, і трохи більше", - додав Резніков.

Як зауважив голова Міноборони України, поява винищувачів на фронті може "змінити правила гри" у війні.

"Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим", - зазначив він.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Крім того, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що чекати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

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Олексій Резніков