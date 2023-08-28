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Когда Украина может начать использовать истребители F-16: ответ Резникова

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Истребители F-16 может начать использовать Украина уже весной 2024 года. Следует учитывать время на обучение и подготовку инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова изданию Bild.

"Я бы сказал, что это (появление F-16 на фронте, - ред.) может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - сказал он.

По словам министра, для использования самолетов в Украине необходимо подготовить инфраструктуру.

"Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может быть, и немного больше", - добавил Резников.

Как отметил глава Минобороны Украины, появление истребителей на фронте может "изменить правила игры" в войне.

"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим", - добавил он.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания. В частности, недавно стало известно, что Украина получит по меньшей мере 61 самолет из Дании и Нидерландов.

Кроме того, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года

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Алексей Резников