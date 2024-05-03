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Коли Україна може отримати прибуток від активів Росії: прогноз посла ЄС

Фото: Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна, ймовірно, вже до кінця 2024 року зможе отримати прибуток від російських активів, які заморозили країни Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Європейського союзу в Україні Катаріни Матернової в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що прибуток від заморожених активів Росії складає близько 3 млрд євро. Країни ЄС вже обговорюють передачу цієї суми на користь України, є відповідні пропозиції.

"Я сподіваюся, що до кінця цього року зароблені відсотки перейдуть у розпорядження України", - додала посол.

Конфіскація активів Росії

Нагадаємо, ще минулого року Сполучені Штати Америки запропонували країнам Заходу конфіскувати усі заморожені активи Росії на користь України. Загалом це близько 300 млрд доларів.

Така ініціатива виявилася надто радикальною для низки союзників Києва. Тому було запропоновано альтернативу у вигляді передачі прибутку від заморожених активів.

Як писало ще в березні видання Financial Times, у Євросоюзі таке рішення хотіли ухвалити "не пізніше літа". До 2027 року прибуток від російських активів може зрости до 20 млрд євро.

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