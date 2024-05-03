Коли Україна може отримати прибуток від активів Росії: прогноз посла ЄС

Конфіскація активів Росії

Нагадаємо, ще минулого року Сполучені Штати Америки запропонували країнам Заходу конфіскувати усі заморожені активи Росії на користь України. Загалом це близько 300 млрд доларів.

Така ініціатива виявилася надто радикальною для низки союзників Києва. Тому було запропоновано альтернативу у вигляді передачі прибутку від заморожених активів.

Як писало ще в березні видання Financial Times, у Євросоюзі таке рішення хотіли ухвалити "не пізніше літа". До 2027 року прибуток від російських активів може зрости до 20 млрд євро.

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