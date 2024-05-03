RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда Украина может получить прибыль от активов России: прогноз посла ЕС

Фото: Катарина Матернова, посол ЕС в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина, вероятно, уже до конца 2024 года сможет получить прибыль от российских активов, которые заморозили страны Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Европейского союза в Украине Катарины Матерновой в эфире телемарафона.

Она рассказала, что прибыль от замороженных активов России составляет около 3 млрд евро. Страны ЕС уже обсуждают передачу этой суммы в пользу Украины, есть соответствующие предложения. 

"Я надеюсь, что до конца этого года заработанные проценты перейдут в распоряжение Украины", - добавила посол. 

Конфискация активов России

Напомним, еще в прошлом году Соединенные Штаты Америки предложили странам Запада конфисковать все замороженные активы России в пользу Украины. Всего это около 300 млрд долларов.

Такая инициатива оказалась слишком радикальной для ряда союзников Киева. Поэтому была предложена альтернатива в виде передачи прибыли от замороженных активов.

Как писало еще в марте издание Financial Times, в Евросоюзе такое решение хотели принять "не позже лета". К 2027 году прибыль от российских активов может возрасти до 20 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияПомощь Украине