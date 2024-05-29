Коли Україна може отримати літаки ASC 890 від Швеції: думка експертів

Україна, ймовірно, не отримає шведські літаки далекого радіолокаційного виявлення ASC 890 найближчим часом.
Про це в коментарі РБК-Україна заявили авіаційні експерти Валерій Романенко та Костянтин Криволап.
Як розповів Романенко, анонс передачі ASC 890 від Швеції означає початок підготовки до таких постачань.
"Льотчиків можна підготувати приблизно за 2-3 місяці, тому що у нас багато пілотів, які літали на Saab 340. Щодо операційного екіпажу, офіцерів бойового управління, напевно, достатньо перевчити операторів наземних систем. Це може зайняти 3-4 місяці", - зазначив він.
У свою чергу, Криволап додав, що для роботи в Україні готувати літаки окремо немає необхідності.
"Але я не думаю, що ASC 890 з'являться дуже скоро. Все-таки потрібно навчити екіпаж, потрібен час, щоб освоїти експлуатацію радара. Не знаю, як це буде, але такі літаки нам дуже необхідні", - наголосив експерт.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд доларів. Це найбільший пакет від Стокгольма з початку повномасштабної війни.
Зокрема Україні вперше пообіцяли передати літаки далекого радіолокаційного виявлення ASC 890, які стануть доповненням до F-16.
Більш детально про такі літаки - у матеріалі РБК-Україна.
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