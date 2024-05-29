Когда Украина может получить самолеты ASC 890 от Швеции: мнение экспертов

Как рассказал Романенко, анонс передачи ASC 890 от Швеции означает начало подготовки к таким поставкам.

"Летчиков можно подготовить примерно за 2-3 месяца, потому что у нас много пилотов, которые летали на Saab 340. Что касается операционного экипажа, офицеров боевого управления, наверное, достаточно переучить операторов наземных систем. Это может занять 3-4 месяца", - отметил он.

В свою очередь Криволап добавил, что для работы в Украине готовить самолеты отдельно нет необходимости.

"Но я не думаю, что ASC 890 появятся очень скоро. Все-таки нужно обучить экипаж, требуется время, чтобы освоить эксплуатацию радара. Не знаю, как это будет, но такие самолеты нам очень необходимы", - подчеркнул эксперт.